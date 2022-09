Dopo il rinnovo di Alex Meret, è pronto per il Napoli anche quello di Lobotka, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. “Lobotka sul campo è diventato uno dei giocatori più importanti, il Napoli in passato ha esercitato l’opzione per allungare il contratto fino al 2025 ma nelle prossime settimane dovrebbero iniziare dei colloqui per il rinnovo dell’intesa rivedendo l’ingaggio di 1,8 milione di euro a stagione”.