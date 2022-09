L’ex Napoli N. Mora: “La competizione con Olivera fa bene a Mario Rui”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Nicola Mora, ex calciatore del Napoli: “Avevo la sensazione che questo Napoli stesse crescendo e sarebbe andato a fare una grande partita a Milano. Non potevamo immaginare che fosse quella prestazione a portare la vittoria, ma la crescita era evidente. I grandi risultati arrivano con grandi prestazioni con il proprio calcio ed anche la fortuna.

Quella del gol di Simeone è stata una grande azione di Mario Rui che ha fatto una grande partita, nelle sue corde: è tenace, diligente, non si tira mai indietro. Questa sosta non ci voleva da un punto di vista dell’onda d’entusiasmo, ma da quello muscolare ne trarrà beneficio anche il Napoli. In questo campionato si dovranno fare grandissime cose, un po’ atipico e chi a novembre arriverà bene avrà un gran vantaggio a gennaio, secondo me. La partita col Lecce è stata sbagliata, ma ora la squadra sta meglio da un punto di vista fisico e psicologico. Lobotka? Quando il Napoli spende vuol dire che qualcosa vale ed è un peccato che finora lui sia stato in disparte. Adesso ci sta facendo vedere la qualità, il temperamento e non ha alcuna paura nel giocare la palla in nessuna zona del campo. È il faro di questa squadra. Kim e Kvara stanno facendo cose straordinarie, il mercato di quest’anno è veramente oculato con una rosa che conta quasi due squadre altamente competitive e toccherà a Spalletti scegliere di partita in partita. Se Spalletti riuscirà a mettersi il passato alle spalle? L’esperienza dell’anno scorso è servita. Al di là dei risultati, quella di quest’anno è molto più squadra sotto l’aspetto del gioco, del temperamento ed è molto più pronta a reagire. Oliveira? Non dispiace e le ottime prestazioni di Mario Rui vengono anche da uno stimolo dato proprio dal suo acquisto. Finalmente c’è un’alternativa e Mario Rui sa di essere titolare, ma che ha alle spalle un giocatore che ha molta più gamba, esperienza e ne ha tratto sprono”.