Klinsmann: “Il Napoli spesso cala alla lontana, ma c’è il potenziale per lo scudetto”

Rispondendo alla domanda posta dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com su quali squadre l’hanno impressionato di più in questo inizio di campionato, Jurgen Klismann ha risposto così: “L’Atalanta è da anni che fa bene, hanno sviluppato un gioco aggressivo, con pressing alto, fatto da Gasperini. Il Napoli ha avuto la possibilità di vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, ma alla fine è sempre calato perdendo punti che non doveva. Quest’anno vediamo, magari ce la fanno perché il potenziale lo ha sempre avuto. Tanti tifosi vogliono vedere il loro scudetto, il calcio per i napoletani è la cosa numero uno“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com