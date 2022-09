Kim dal ritiro di Paju: “A Napoli fondamentale l’aiuto del gruppo. Emozionato nel giocare il mondiale”

Per Da sostituto di Koulibaly, un mito assoluto: ma la serenità e la personalità con cui Minjae ha raccolto questa tremenda eredità sono realmente da Mostro.

« Imparare e migliorare »

Lui, nel frattempo, non perde di vista la realtà: il Napoli e il Mondiale. « Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Sì, giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso » ,

ha detto a Star News Korea dal ritiro di Paju, a Sud di Seul, dove la sua nazionale sta preparando le amichevoli in programma oggi con il Costa Rica e domenica col Camerun. Poi, focus sull’impatto con il calcio italiano e soprattutto sulla sua esplosione: «Io ho molte carenze e ancora bisogno di imparare e migliorare: mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l’allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono tutti molto bravi: mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei potuto giocare » .

Poi, una curiosità: « L’attaccante più difficile da affrontare è stato Giroud: ha grandi qualità da centravanti e forza fisica: per marcarlo bisogna essere concentrati e tenere la posizione per 90 minuti » .

