Italia, infortunio per Immobile: non ci sarà contro l’Inghilterra

Alla lista degli infortunati in casa Italia, si aggiunge Ciro Immobile. Il bomber laziale non prenderà parte al match di questa sera contro l’Inghilterra. L’attaccante resterà però in gruppo in attesa della risonanze di domani e di un eventuale esito che gli permetta di giocare lunedì contro l’Ungheria. Immobile ha rimediato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro e, dopo gli esami è stato rilevato un piccolo edema.