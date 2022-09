Inter, Zhang nei guai: una banca cinese fa ricorso per i compensi ricevuti da presidente

Piove sul bagnato in casa Inter: dopo le pessime prestazioni delle ultime settimane, arriva anche una notizia che coinvolge il presidente Zhang e i compensi ricevuti da presidente. L’istituto di credito cinese China Construction Bank (Asia) Corporation Limited ha depositato lo scorso 27 luglio un ricorso nei confronti del club nerazzurro. Nel mirino della banca ci sono i compensi ricevuti dall’imprenditore cinese Steven Zhang in qualità di presidente della società lombarda. Nel dettaglio, Zhang aveva dichiarato di ricoprire l’importante incarico a titolo gratuito, ma lo statuto dell’Inter non prevede questa eventualità. I legali della banca cinese puntano a far invalidare la delibera del Cda dell’Inter del 18 febbraio 2019 nella quale si dichiarava che Zhang non percepiva denaro, per poi recuperare così il credito effettivamente ricevuto dal numero uno cinese.

Fonte: sportface.it