Infermeria azzurra: si mettono nel mirino gare per i rientri

Infermeria azzurra – Bella tegola per il Napoli. Matteo Politano. «Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro», questa la diagnosi.

almeno 3 settimane. Certo, la sosta gioca a suo favore e l’obiettivo è quello di recuperare per la gara in programma il 9 ottobre contro la Cremonese. Salterebbe il Torino alla ripresa dopo la sosta e la trasferta di Amsterdam in Champions League. Male, certo, ma non malissimo. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di lui perCerto, la sosta gioca a suo favore e l’obiettivo è quello di recuperare per la gara in programma il 9 ottobre contro la Cremonese.Salterebbe il Torino alla ripresa dopo la sosta e la trasferta di Amsterdam in Champions League. Male, certo, ma non malissimo.

Tempi non troppo diversi per il rientro di Osimhen. L’attaccante nigeriano sta proseguendo il percorso di riabilitazione dopo il problema muscolare accusato all’esordio in Champions contro il Liverpool e ha già messo nel mirino la Cremonese. Da questo punto di vista, infatti, lo staff medico del Napoli non vorrebbe accelerare troppo i tempi di recupero per non incappare in pericolose ricadute. Intanto, in gruppo è tornato Diego Demme, mentre d

al Kosovo, un piccolo campanello d’allarme arriva circa le condizioni di Rrahmani che ha accusato un problemino di natura muscolare.