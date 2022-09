“Il Mattino” schiera Italia/Inghilterra, ma ora Immobile è out

Dal Meazza al Meazza, dalla vittoria sul Milan nel primo round scudetto alla sfida contro l’Inghilterra. La Nazionale nel segno di Jack Raspadori, uno dei pochi italiani che hanno un posto (o quasi) da titolare nella loro squadra. Raspadori è un pupillo di Spalletti e ancor prima del Mancio, che lo volle nel gruppo vincitore dell’Europeo nell’estate 2021. Stasera, contro gli inglesi ultimi nel girone di Nations League, Raspadori è annunciato in formazione sul lato sinistro del 4-3-3. Là dove ha giocato fino alla scorsa primavera Insigne, prima di trasferirsi a Toronto. Lorenzo è rimasto dall’altra parte del mondo per problemi familiari. Nella foto la formazione ipotizzate da Il Mattino, ma Ciro Immobile, per infortunio, non sarà della partita. Staremo a vedere come il ct sopperirà alla mancanza del bomber laziale.