Chiariello a RNC: “Lozano dovrà trovare la sua dimensione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Il Napoli perde qualche pezzo. Ha già perso Osimhen che è stato ampiamente sostituito dalla coppia Simeone-Raspadori, la cooperativa del gol. A destra si apre un buco: Politano era uno degli uomini più in forma, nonché rigorista. Lozano dovrà trovare la sua dimensione, specialmente mentale, la sua reazione con Domenichini a fine partita non la condannerei. Un giocatore che ha voglia di giocare vuol dire che sta sul pezzo, si risente che non viene impiegato perché vuol partecipare al progetto, non è un menefreghista. Domenichini padre di famiglia, che smussa gli angoli di Spalletti, avrebbe voluto placare gli animi, ma Lozano non ha voluto sapere ragioni, adesso è fondamentale per la corsa alla vetta. Se Politano resta ai box qualche partita, è il momento giusto per recuperare il messicano che in patria è una divinità”.