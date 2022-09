Ceci dopo la sentenza del Tribunale di Napoli: “Continuerò ad onorare Diego!”

Stefano Ceci, amico e manager di Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, dopo la sentenza sui diritti d’immagine del Pibe, in cui il Tribunale di Napoli ha dato ragione agli eredi.

«I diritti d’immagine di Maradona sono vigenti. A detta del legale degli eredi, il Napoli ha guadagnato 900.000€ e a loro ha riconosciuto l’8%. Mi auguro che il contratto prosegua regolarmente, non penso che una cautelare possa cancellarlo. I diritti d’immagine e i marchi sono validi, ma soprattutto il provvedimento è nullo perché il sottoscritto non si è presentato all’udienza dato che mi è stata notificata con 25 giorni di ritardo».