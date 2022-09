CCN: “Lo United ingolosito da Kim Min-Jae ma sbatte sulla clausola rescissoria”

I n Turchia, la CNN, fa iniziare il giovedì del popolo azzurro col piede sbagliato: “Il Manchester United è pronto a pagare già a gennaio la clausola rescissoria da 45 milioni per Minjae Kim”. Come a dire: neanche il tempo di scoprirlo, ammirarlo e applaudirlo che dopo il Mondiale tocca salutarlo con i fazzoletti intrisi di lacrime napoletane. Possibile? Assolutamente no: è vero che nel contratto di Kim è inserita una clausola, ma intanto è da 50 milioni di euro; poi è valida soltanto per l’estero; e soprattutto potrà essere sfruttata esclusivamente dal 2023 e nel periodo che va dal l’1 al 15 luglio. Con il consenso di Minjae. In un solo concetto: è ovvio che le prestazione del Mostro stiano appassionando gli osservatori dei grandi club d’Europa, tanto che anche con il Torino sono annunciati inviati speciali al seguito dei giocatori del Napoli, ma la prospettiva di prepararsi in fretta ai saluti è davvero molto avventurosa.

Fonte: CdS