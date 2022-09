Il dottore Enrico Castellacci è intervenuto a #MarteSportLive su Radio Marte: “L’infortunio di Politano? Dovrebbe stare fermo per circa due settimane, si era visto in tv che aveva subito una distorsione fastidiosa. La diagnosi però parla di distrazione, quindi non dovrebbe essere niente di grave, anche se da lontano non è facile fare previsioni. Magari tra 20 giorni sarà già in campo”