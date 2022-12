CANALE 8 – A. Sacco: “Kvaratskelia? Numeri e giocate impressionanti. Ecco quando tornerà in campo la Primavera”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “L’arrivo del nuovo gruppo ha sicuramente caricato Alex Meret. Il portiere friulano stava per andare via, visto le tante voci di mercato, ma l’inizio di stagione, con ottime parate lo hanno caricato al meglio. Kvaratskelia? Il georgiano stasera ha contribuito al successo della nazionale, propiziando l’autorete e realizzando la seconda rete. Primo posto matematico con un turno d’anticipo. Sul Napoli Primavera, c’è da dire che si sta allenando con la prima squadra, visti gli impegni delle nazionali e tornerà in campo il Primo Ottobre a Cagliari. Grande vicinanza a Liverani per la perdita della moglie. Lobotka o Jorginho? Per continuità e rendimento, meglio lo slovacco rispetto all’italo-brasiliano”.

