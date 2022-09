CALCIO FEMMINILE – In vista del Sassuolo, due esclusioni nella Juventus di Montemurro

Dopo l’impegno in Danimarca contro il Koge la Juventus Women, risultato di 1-1, si rituffa in campionato, dove domani alle ore 12,30 affronterà il Sassuolo. In vista della sfida di Reggio Emilia non sono state convocate, a scopo precauzionale, Arianna Caruso e la Gunnarsdottir. Ecco le convocate di coach Montemurro. Out ancora Barbara Bonansea.

1 Aprile

2 Pedersen

3 Gama

5 Nilden

7 Cernoia

8 Rosucci

9 Cantore

10 Girelli

12 Lundorf

13 Boattin

15 Grosso

16 Peyraud-Magnin

18 Beerensteyn

19 Zamanian

22 Bonfantini

23 Salvai

24 Arcangeli

32 Sembrant

33 Duljan

38 Forcinella