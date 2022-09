A. Bacconi: ““Anguissa giocatore clamoroso, Zielinski ancora dubbi, Mario Rui onnipresente”

Mario Rui ha avuto una crescita sotto questo punto di vista, diventando uno dei protagonisti. Gioca con una sicurezza che prima non c’era. Il Napoli è una squadra che riesce ad essere dominante anche quando non domina. Può giocare, come ha fatto col Milan, lasciando agli altri l’iniziativa mantenendo difensivamente perché ha anche grande fisicità. Anguissa è un giocatore clamoroso, giocatore chiave sotto questo profilo. Zielinski dei centrocampisti è quello che mi convince meno. Mi sembra ancora un ibrido. Non è né trequartista, né mezz’ala e offre un contributo minore in fase difensiva, rispetto ai compagni di reparto”.