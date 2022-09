Amichevole Uruguay 0-1 Iran: decide Taremi, 85′ in campo per Olivera

Perde in casa l’Uruguay contro l’Iran grazie al gol decisivo di Taremi siglato al 79′. Nonostante i cambi i sudamericani non sono riusciti a ribaltare il risultato. 85 minuti in campo per Olivera prima di essere sostituto da Vina.