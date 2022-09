A. Valentini, ex DS FIGC: “La Nazionale ha bisogno di calore umano, serietà e…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg FIGC: “ L’Europeo è stato vinto con merito e fortuna, ma dal settembre successivo ci siamo un po’ guardati allo specchio. E questo lo abbiamo pagato. Di cosa ha bisogno questa Nazionale? Di tanto calore umano, di serietà e di appoggio di tutte le società e del nostro movimento. Da quanto tempo sentiamo dire che la Nazionale penalizza i club? Benissimo, caso Pellegrini e caso Dybala: Pellegrini è stato rimandato a Roma con il buon senso dello staff medico della Nazionale, mentre lo staff medico dell’Argentina ha trattenuto Dybala senza voler sentire storie. Quindi basta con queste storie che la Nazionale penalizza i club. La Nazionale è di tutti, non di Mancini o di Gravina: non ricordiamocelo solo quando c’è da andare al Circo Massimo per festeggiare un Mondiale…”.

Fonte: Radio Punto Nuovo