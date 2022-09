A. Valentini, ex DS FIGC: “E’ un ragazzo serio, ma non scarichiamogli tutto addosso”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg FIGC: “Non responsabilizziamo troppo Raspadori. E’ un ragazzo serio, di grande qualità, ma non scarichiamogli tutto addosso in Nazionale. E’ in un momento di forma importante e spero proprio che possa confermarsi in una condizione più che soddisfacente. In primis per lui e poi anche per la Nazionale. Le scelte di Mancini? Ci sono tanti dati sconfortanti. C’è una difficoltà oggettiva nel reclutare i calciatori in Nazionale. Per fortuna che qualche giovane di talento è stato ingaggiato all’estero, altrimenti in Italia non giocherebbero. Mancini dove deve prenderli questi giovani di talento? Al mercato del pesce? Mancini fa bene a stigmatizzare e lasciare fuori dal giro azzurro, poi, chi non si è dimostrato dedito alla causa della Nazionale al 100%. Abbiamo fatto un tonfo disastroso con il secondo Mondiale mancato.”

Fonte: Radio Punto Nuovo