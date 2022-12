TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “I miei voti di inizio anno del Napoli. Politano? Due soluzioni per Spalletti”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il mio voto più alto? In questo inizio di stagione sarebbe facile darlo a Kim o Kvaratskelia, ma io dico Lobotka ed è 8,5. Lo slovacco quando è mancato al Napoli si è notata la differenza di passo nel centrocampo azzurro, senza la squadra ha fatto più fatica. Sulla sorpresa di inizio stagione direi Kim, perchè il sud-coreano, prima di inizio stagione non si conoscevano le sue doti tecniche. E’ chiaro che non è semplice sostituire Koulibaly, però il calciatore orientale si vede che in campo rispetta le consegne come un soldatino, compreso l’intervento su Brahim Dias. I nuovi arrivati in questo momento giocano in maniera sfrontata, liberi di testa, mi auguro che riescano a fare quanto il gruppo del passato, perchè sarebbe una compagine al vertice. Politano? Tatticamente è un’assenza non facile da rimpiazzare. Non solo in attacco è spesso incisivo, ma in fase difensiva è prezioso. Sul sostituto penso che contro il Torino vedremo a Zerbin, in alternativa Elmas, mentre Lozano difficile che possa giocare dal primo minuto tra più di una settimana. Ci sarebbe anche Gaetano, ma penso che Zerbin sia i più probabile sostituto dell’esterno destro”.

Factory della Comunicazione

La Redazione