Stefano Ceci: “Diritti d’immagine di Maradona? Azione intrapresa per fare una rincorsa ai soldi”

Stefano Ceci, ex manager ed amico di Diego Armando Maradona, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “I diritti d’immagine di Maradona sono vigenti. A detta del legale degli eredi, il Napoli ha guadagnato 900.000€ e a loro ha riconosciuto l’8%. Mi auguro che il contratto prosegua regolarmente, ma non penso che una cautelare possa cancellarlo. I diritti d’immagine e i marchi sono validi, ma soprattutto c’è un’altra cosa: il provvedimento è nullo perché il sottoscritto non si è presentato all’udienza dato che mi è stata notificata con 25 giorni di ritardo. I diritti d’immagine sono vigenti. Questa azione è stata intrapresa per fare una rincorsa ai soldi, a differenza del sottoscritto che continua ad accompagnare Diego. Trent’anni fa si chiuse la storia tra il Napoli e Diego Armando Maradona. Noi lo abbiamo vissuto battito dopo battito con lui perché coinvolgeva tutti noi napoletani e l’allenamento del Napoli coinvolgeva Diego. È stato un battito cardiaco di noi collegato con lui. È vivo dentro di noi come tifosi. Sarò a Capri domenica per omaggiare Peppino Di Caprio, regalandogli una scultura simboleggiante Diego. In qualsiasi momento Maradona gli chiedeva di fargli una determinata canzone e a lui faceva strano. Le ricordavamo poco tempo fa quelle serate. La precisazione da fare è una: io continuerò ad onorare Diego!”