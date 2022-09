Bisognerà aspettare ancora un pò per rivedere in campo Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli si è infortunato nella gara di Champions League contro il Liverpool. Il giocatore in quell’occasione ha rimediato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, e stando a quanto riportato da Sky Sport, il suo rientro è previsto per la metà di ottobre.