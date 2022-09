Rigitano, ag. sport.: “Se darei spazio a Zerbin? Certamente va preso in considerazione”

L’avvocato Raffaele Rigitano, agente sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. ” Se darei spazio a Zerbin? Noi siamo in una fase per quel che riguarda la scelta dei calciatori che saranno il futuro della Nazionale, siamo al momento dell’individuazione dei prospetti e certamente Zerbin va preso in considerazione. Oggi bastano due presenze ben fatte per poter essere selezionati dal commissario tecnico perché il livello è più basso. Cosa serve per vincere lo scudetto? Al Napoli dell’anno scorso è mancato poco perché la squadra a poche giornate dalla fine era lì per giocarsi il titolo. Ci vuole un’autostima che soltanto i risultati ti danno. Quest’anno gli azzurri sono una squadra convinta e credo più determinata per raggiungere questo traguardo sfiorato per errori non soltanto di carattere tecnico”.