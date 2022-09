Primo allenamento al Benevento: è già Cannavaro mania

A Benevento già impazza la Cannavaro-mania. Nel primo giorno in città, il nuovo allenatore giallorosso, si è ritrovato letteralmente sommerso dall’affetto. Fabio, Paolo, Ciccio Troise e Franco Cotugno (mancava Jordi Garcia, in arrivo da Londra) hanno dapprima sottoscritto i rispettivi accordi biennali con il club sannita e poi visitato le strutture. U n piccolo discorso alla squadra, poi il mister ha diretto il primo allenamento. Maglietta nera con le iniziali FC in perfetto british style, fischietto e cronometro al collo, il Pallone d’Oro 2006 ha subito messo all’opera i suoi ragazzi. Una seduta prevalentemente di conoscenza, per acquisire confidenza e tornare ad assaporare il gusto della competizione e l’odore dell’erba. A fine allenamento, un drappello di tifosi che aveva atteso paziente ha potuto scambiare qualche rapida impressione con Fabio e Paolo.