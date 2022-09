Pacchioni: “L’Italia ha bisogno di un giocatore come Raspadori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: “Rilanciare la Nazionale con il 3-5-2 non sarà semplice. Psicologicamente sembravamo esserci messi alle spalle l’incubo vissuto con Ventura e invece ci siamo ricascati. Ora serve andare al di là e serve ricostruire. Raspadori è stato illuminante in conferenza nell’invitare tutti a non piangersi addosso. Serve determinazione per riprendere il cammino. Spero che questo ragazzo sia pronto al grande salto non solo col Napoli, ma anche con la Nazionale. L’Italia ha bisogno di Raspadori, di un giocatore con le sue caratteristiche. Il problema dell’attacco è oggettivo per il nostro movimento, da anni ormai. Di fatto non ci sono alternative ad Immobile, che in Nazionale non incide come fa nella Lazio. Raspadori ha caratteristiche diverse, ma nel 3-5-2 può agire al fianco di Immobile e creare qualcosa di importante. In primis aiutando il laziale a fare meglio”.