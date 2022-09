Nations League – Slovacchia/Azerbaigian 1-2, 90 minuti per Lobotka

Alle ore 20.45, alla City Arena di Trnava, la Slovacchia affronta l’Azerbaigian per il quinto turno del Gruppo 3 dalla UEFA Nations League C. In vantaggio l’Azerbaigian al 44′ del primo tempo, viene raggiunto dalla formazione Slovacca che mette a segno un calcio di rigore in pieno recupero, ma riesce ancora a ribaltare la situazione e a riportarsi nuovamente in vantaggio. 90 minuti in campo per il napoletano Lobotka.

Slovacchia – Azerbaigian 1-2 al 44′ pt Dadashov R. (Azerbaigian) ,al 45’+3 st Jirka E. (Slovacchia) al 45’+5 st Haghverdi H. (Azerbaigian)

SLOVACCHIA: Benes L. (dal 38′ st Mraz S.), Bero M. (dal 38′ st Duris D.), Bozenik R. (dal 29′ st Zrelak A.), Hancko D., Jirka E., Lobotka S., Regali M. (dal 18′ st Herc Ch.), Rodak M. (Portiere), Satka L., Skriniar M., Vallo K.. A disposizione: De Marco V., Duris D., Gyomber N., Herc Ch., Hrosovsky P., Kacer M., Mraz S., Pekarik P., Plach F. (Portiere), Takac D. (Portiere), Valjent M., Zrelak A. Allenatore: Calzona F..

AZERBAIGIAN: Cafarquliyev E., Dadashov R. (dal 32′ st Qurbanly M.), Haghverdi H., Huseynov B., Israfilov E., Kokcu O. (dal 27′ st Seydiyev A.), Magomedaliyev S. (Portiere), Mahmudov E. (dal 38′ st Camalov E.), Mustafazada B., Richard (dal 27′ st Isayev A.), Sheydayev R.. A disposizione: Agayev S. (Portiere), Balayev E. (Portiere), Bayramov T., Camalov E., Huseynov A., Huseynov C., Isayev A., Kryvotsyuk A., Nuriev A., Ozobic F., Qurbanly M., Seydiyev A. Allenatore: De Biasi G..