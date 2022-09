Nations League – Polonia/Olanda 0-2, 86′ per Zielinski, Koopmeiners esce in barella

Polonia – Olanda si gioca a Varsavia alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy ed è valevole per la UEFA Nations League. Meno di due minuti dal fischio d’inizio della gara e Teun Koopmeiners va k.o. Colpito alla testa il giocatore dell’ Atalanta è costretto ad uscire in barella. Serata amara per la formazione polacca che soccombe con i tulipani che confermano la leadership nel girone. Quasi intera gara per l’azzurro Zielinski, in campo per 86 minuti.

Polonia – Olanda 0-2 al 14′ pt Gakpo C. (Olanda) , al 15′ st Bergwijn S. (Olanda)

POLONIA: Bednarek J., Frankowski P. (dal 34′ st Bereszynski B.), Glik K., Kiwior J., Krychowiak G., Lewandowski R., Linetty K. (dal 1′ st Milik A.), Szczesny W. (Portiere), Szymanski S. (dal 25′ st Klich M.), Zalewski N. (dal 34′ st Skoras M.), Zielinski P. (dal 41′ st Legowski M.). A disposizione: Bereszynski B., Dragowski B. (Portiere), Grosicki K., Gumny R., Klich M., Legowski M., Milik A., Piatek K., Skoras M., Skorupski L. (Portiere), Swiderski K., Wieteska M. Allenatore: Michniewicz C..

OLANDA: Ake N., Bergwijn S. (dal 30′ st Weghorst W.), Blind D., de Jong F. (dal 1′ st De Roon M.), Depay M. (dal 7′ st Janssen V.), Dumfries D., Gakpo C., Koopmeiners T. (dal 6′ pt Berghuis S.), Pasveer R. (Portiere), Timber J., van Dijk V.. A disposizione: Berghuis S., Cillessen J. (Portiere), de Ligt M., De Roon M., de Vrij S., Flekken M. (Portiere), Janssen V., Klaassen D., Malacia T., Rensch D., Taylor K., Weghorst W. Allenatore: van Gaal L..