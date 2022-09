L’ex azzurro Ghoulam potrebbe ripartire dal Benevento di Cannavaro

Sui social, sovente, lo si vede allenarsi. Dopo la lunga militanza in azzurro, Faouzi Ghoulam è ancora svincolato. All’età di 31 anni e dopo due gravi infortuni, il terzino ex Napoli è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Sembra però che qualcosa possa cambiare. L’occasione potrebbe arrivare dalla Serie B e dal Benevento che oggi ha accolto Fabio Cannavaro come nuovo allenatore. Come riportato da SerieBnews.com, l’ex capitano della Nazionale punterà al mercato dei parametro zero per rinforzare Le Streghe. Tra questi spicca proprio Ghoulam, stuzzicato dalla possibilità di essere allenato da Cannavaro e dall’opportunità di riportare il Benevento in Serie A.