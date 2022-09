L’ acquisto di Kim, puntato da Giuntoli, è stato preparato con cura per mesi

Parallelismi e suggestioni a parte, resta la prestazione: precisa e puntuale anche a Milano. Un po’ come le precedenti: sempre oscillanti tra il buon e l’ottimo livello, con picchi di eccellenza registrati con il Liverpool da esordiente in Champions. In sintesi: il suo acquisto, preparato con cura per mesi e confezionato al volo dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, è stato davvero super. Bravissimo il ds Giuntoli, prima a puntarlo e poi a strapparlo alla concorrenza versando al Fenerbahce la clausola rescissoria (poco meno di 20 milioni): lo avevano nel mirino anche l’Inter, nei giorni della cessione mai definita di Skriniar al Psg, e poi il Rennes di Bruno Genesio, due stagioni fa suo allenatore al Beijing Guoan.

Fonte: Cds