Iuliano a RNC: “Possiamo stare in una classifica particolare che non si vedeva da anni”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Raffaella Iuliano, giornalista:

“Mi aspettavo un buon Napoli, ma non così tanto da uccidere il campionato all’inizio, ne sono molto felice. Mi auguro che mantenga questo ritmo, l’anno scorso ci ha fatto soffrire abbastanza e ne sono rimasta molto delusa. Da questo punto di vista, penso che Spalletti abbia imparato dai suoi errori per evitarli in futuro. Quest’anno ero più preoccupata, mi aspettavo un campionato più difficile, per fortuna gli altri sono partiti un po’ più a rallentatore. Possiamo vedere una classifica particolare che non si vedeva da anni guardando alle prime quattro. Speriamo duri e che il Napoli mantenga la maturità giusta per portare avanti un risultato importante. Sono fiduciosa proprio perché l’anno scorso ci sono stati una serie di errori che Spalletti, da persona intelligente, ha compreso. Quest’anno, inoltre, la squadra è più completa. Umanamente mi dispiace per l’addio di Mertens, ma finalmente il Napoli ha fatto una campagna d’acquisti dopo tanti anni, abbiamo alternative in ogni ruolo, anche sulle fasce. La motivazione muove il mondo e nel momento in cui la squadra è motivata, al di là di ciò che c’è sulla carta, si riesce ad ottenere risultati. In mancanza di Osimhen e Lozano abbiamo giocatori che non mancano mai all’appello e colgono sempre l’occasione, cosa che non accadeva in passato. Mondiali? Un anno strano, un esperimento mai avvenuto prima, è innaturale, ma una volta che dobbiamo farlo speriamo di ricavarci qualcosa di positivo. Ricordi del Napoli di Careca? La sensazione di perfezione. Rappresentava la più forte mai vista, una squadra finalmente che era riuscita ad imporsi anche in Europa”.