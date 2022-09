Imparato a RNC: “Peccato per la sosta, stavolta è deleteria”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista: “Napoli in alta classifica dopo la grande vittoria di San Siro. Questa è una di quelle situazioni in cui, negli altri anni, c’era bisogno di questa sosta, ma per il Napoli è un po’ deleteria visto il filone positivo. La partita col Liverpool è stata al 99,9% di perfezione, ma quella che ha fatto avere consapevolezza di poter osare è stata la vittoria dell’Olimpico contro la Lazio. Cosa mi ha convinto di meno? Ci sono piccole cose che andrebbero perfezionate. In generale, direi che la sosta può servire per qualche scelta importante. Se fossi De Laurentiis sposterei la sua attenzione maggiormente su Castel Volturno perché ai tanti pregi di Spalletti si sta aggiungendo un bel gingillo. Inoltre, deciderei un rigorista ufficiale. Spalletti ha tanti difetti e tanti meriti, a volte si incaponisce su certe cose. Quando sostengono che il Napoli ha ‘rubato’ al San Siro vorrei far presente che questa squadra si è ripresa dalle sfortune degli anni passati, come quella di Empoli e Spezia dello scorso anno. Vorrei dare uno spunto: la Juventus era definita cinica ed aveva sempre l’aiutino, quest’anno non ne ha, calcoliamo se ne avesse avuto qualcuno dall’inizio del campionato e con 2-3 punti in più starebbe tranquilla. Certi tempi sono finiti, spero non tornino più per il bene del calcio”.