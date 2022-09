Il primato in Italia e in Europa, porta una ventata nuova anche nella campagna abbonamenti

A Napoli sembrano lontani i tempi dove c’erano striscioni di contestazioni e anche di chiedere l’addio di Aurelio De Laurentiis con tanto di A16. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, mancano ancora i dati ufficiali del club azzurro, quelli arriveranno dopo il primo Ottobre. Sembra che gli abbonati siano raddoppiati dai oltre 7 mila attuali. Si saprà qualcosa dalla prossima settimana in poi, ma è cambiata l’aria in città. Del resto il primato in Italia e in Europa fa bene a tutti.

La Redazione