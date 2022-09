Il prefetto Pecoraro in visita al murale di Diego con il Pampa

Il prefetto Giuseppe Pecoraro, ex procuratore Figc, candidato con Fratelli d’Italia, in visita al murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Ha reso omaggio al Pibe de oro in compagnia dell’ex calciatore argentino, El Pampa Sosa, e dell’ex deputato e presidente di Polo Sud Amedeo Laboccetta. In precedenza Pecoraro aveva fatto visita al centro sportivo Maddaloni a Scampia. «Scampia ha una vocazione sportiva che va sostenuta a livello nazionale, offrendo prospettive professionali ai tanti giovani che frequentano le numerose associazioni attive nel quartiere – ha sottolineato – Oltre che un fondamentale presidio di legalità, le attività formative svolte da queste realtà e da figure come Gianni Maddaloni e don Aniello Manganiello possono rappresentare una concreta opportunità per i giovani».

Il Mattino