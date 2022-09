Il gigante Kim – Leader autorevole imbattibile di testa

In pochi lo conoscevano, Kim Min Jae. Qualcuno aveva dubbi, qualche altro si fidava poco. Per lui il peso di dover sostituire, niente poco di meno che, Koulibaly. Attualmente è inserito nella top 11 europea ed è già, come scrive La Gazzetta dello Sport “il leader della difesa e uno dei più autorevoli del nuovo gruppo”. La rosea analizza un po’ i dati: “Un dato su tutti: nei duelli aerei è il migliore nel nostro campionato, solo l’attaccante francese del Verona Thomas Henry gli è pari (24). Una caratteristica, quella del sudcoreano, non solo difensiva. Perché oltre all’altezza e a un buono stacco in elevazione conta soprattutto il tempismo. E con il tempismo Kim si è fatto notare anche sui calci d’angolo ed ha già segnato 2 gol. Anche in questo caso miglior difensore della Serie A. L’altro, con due reti, è Simone Bastoni che nasce “quinto” a sinistra, ma che attualmente gioca in mediana nello Spezia e dunque non può essere considerato difensore. Contro Monza e soprattutto Lazio, i perfetti stacchi del centrale arrivato dal Fenerbahce sono risultati decisivi”.