Gangnam Style ha smesso di ballare e ha cominciato a volare

In mezzo, ancora un video che spopola sui social: a luglio fece scalpore la sua esibizione canora in ritiro sulle note del successo coreano – con tanto di coreografia – e invece da domenica è con il calcio che ha incollato gli appassionati al video. Anzi, con un calcio. Volante: una mossa che in qualche modo sembra richiamare le arti marziali e che nello specifico è servita ad anticipare Diaz in area nel pieno del forsennato attacco finale del Milan. La storia, ovviamente, è stata subito trasformata in una costola della saga del cinema: da Karate Kid a Karate Kim è un clic. Fantasia napoletana al potere. Lui però viene dalla patria del taekwondo, la passione di Ibrahimovic, e magari si potrebbe anche dire: Minjae come Ibra. Scelta ampia.