Fontana: “Vitale il rientro di Demme, una soluzione in più”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Fontana, ex Napoli: “Il rientro di Demme è di un’importanza vitale. Per far ruotare la rosa al 100%, serviva il ritorno del tedesco, che ha le stesse caratteristiche mostrate anche da Lobotka. E’ una soluzione in più, non una semplice alternativa per Spalletti. C’è un dispendio di energia importante con questo calendario e serve avere tutti sul pezzo. Il Napoli mi ha sempre fatto un’ottima impressione, sin dal precampionato. Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, non solo nella distribuzione tecnica, ma anche nel tenere tutti coinvolti. Le concorrenti? L’Atalanta è partita bene, sarà un fattore non avere le coppe. Gasperini alla lunga potrebbe cedere un pochettino, ma questo nuovo ciclo ha un potenziale importante. Non la vedo come la diretta accreditata di Napoli e Milan, mentre le altre hanno un potenziale diverso”.