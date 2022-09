Durante, ag.: “La più clamorosa delle rivincite è quella di De Laurentiis”

L’agente Sabatino Durante, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione MSL Forza Napoli Sempre. «La più clamorosa delle rivincite è quella di De Laurentiis perché si era messa in dubbio la gestione e invece… Bisognava abbassare gli ingaggi, la squadra sta andando bene e per lui è una bella soddisfazione. Vedo però che c’è scollamento tra tifoseria e presidente. Un buon presidente deve sempre cercare di gestire al meglio il rapporto con i tifosi che sono un bene per il calcio. Le squadre, però, sono di chi ha responsabilità civili, penali e amministrative. I tifosi devono fare i tifosi, ma ci deve sempre essere rispetto. A volte De Laurentiis ha esternazioni o modi che io non condivido. Poi i conti si faranno alla fine. Paragone Jorginho-Lobotka? Sono due giocatori diversi. Lo slovacco ricorda Pizarro che piace molto a Spalletti. Jorginho sapeva verticalizzare ed era veloce. Kvara è stato il miglior acquisto. Me ne aveva parlato Rino Gattuso perché il Napoli già lo seguiva. A me piace tantissimo perché, anche nelle fasi in cui viene marcato, appena ha spazio inventa sempre qualcosa»