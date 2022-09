Non è stato per il Torino un periodo poco fortunato. Sono mancati i risultati, con il Sassuolo anche la prestazione, ma anche dall’infermeria le notizie non sono buone. A Napoli, sfida del “Maradona” del primo Ottobre ore 15,00, oltre Vojvoda, è in forte dubbio l’attaccante Pellegri, uscito a metà primo tempo della sfida amichevole Italia Under 21-Inghilterra. Botta all’adduttore che verrà valutato nei prossimi giorni.

La Redazione