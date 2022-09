Avv. Grassani: “Chiusa la controversia con Hysaj, tranquilli per Kim!”

A Radio Kiss Kiss Napoli, l’ Avv. Grassani sulle controversie che riguardano al momento il Napoli: “Si chiude la posizione di Hysaj in merito all’ ammutinamento. Il tribunale ha respinto la sua impugnazione del lodo e dovrà versare circa 40000 euro più le spese legali. Maksimovic non ha impugnato il lodo, ha pagato spontaneamente 28.500 euro, mentre Allan lo ha fatto e nelle prossime settimane ci saranno sviluppi. La sua multa ammonta a 170.000 euro. In merito alla questione delle maglie la situazione è alquanto complicata, la controversia mi dicono dal Tribunale sia articolata. Ceci e la società che finora lo ha fatto non possono più utilizzare l’immagine di Diego con effetto immediato. Da questo momento in poi chiunque utilizzasse l’immagine di Maradona lo farebbe a suo rischio e pericolo. Quanto fatto in precedenza non è punibile, quindi anche per il Napoli vale la stessa cosa. Tranquilli in merito alla clausola di Kim…a gennaio non è affatto negoziabile”