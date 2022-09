Atp 250 Napoli – Ospite al torneo di tennis mister Luciano Spalletti

Non solo grandi tennisti.

Anche Luciano Spalletti, allenatore del Napoli primo in classifica in serie A e nel proprio girone di Champions League, sarà presente alla Tennis Napoli Cup – ATP250, in programma sui campi in cemento del Tennis Club Napoli dal 17 al 23 ottobre, con qualificazioni il 15 e il 16.

Il presidente del circolo, Riccardo Villari, l’ha infatti accolto nella club house di viale Dohrn, donandogli un abbonamento valido per seguire l’intera manifestazione dalla tribuna dell’Arena da 4.000 posti che verrà costruita sul lungomare.

“Mi sono anche operato alla spalla per essere in forma per il torneo – ha dichiarato con il sorriso Luciano Spalletti – quindi, per il 15 ottobre, sarò pronto per sfidare i migliori… Scherzi a parte, sono molto contento che il presidente Villari abbia pensato a me, facendomi questo graditissimo regalo. Sarò in tribuna all’Arena, so che si è iscritto anche il numero 9 del mondo Andrey Rublev, quindi non vedo l’ora di godermi lo spettacolo. Anche perché a me, in tutti gli sport, lo spettacolo piace parecchio…”.

“E’ stato un privilegio avere qui al Tennis Club Napoli un grande allenatore e una grande persona come Luciano Spalletti – commenta Riccardo Villari -. La sua presenza significa che stiamo lavorando bene e che, anche noi, stiamo costruendo qualcosa di grande e importante. Ci stiamo mettendo tutti noi stessi. E Spalletti ha ragione: a partire dal 15 ottobre, sui nostri campi, si vedrà un grande spettacolo”.