AMICHEVOLE UNDER 21 – Italia-Inghilterra 0-2, sconfitta maturata nei primi 5 minuti

In vista di tornare in campo per le gare di qualificazione ai prossimi Europei, l’Italia Under 21 è scesa in campo a Pescara per l’amichevole contro l’Inghilterra. La squadra britannica sblocca la gara su calcio di rigore per il fallo in area da parte di Bove. Dal dischetto non sbaglia Brewester. Passano due minuti e arriva la doppietta della punta della squadra ospite. Gli azzurri sfiorano la rete con il diagonale di Cambiaghi. Nella ripresa poco da segnalare se non il rosso ai danni di Rovella nel finale di gara. Lunedì prossima amichevole per l’Italia contro il Giappone.

Italia (3-5-2): Plizzari; Okoli, Scalvini, Viti (dal 46′ Cittadini); Cambiaso (dal 75′ Bellanova), Miretti, Rovella, Bove (dal 46′ Fagioli), Parisi (dal 46′ Udogie); Pellegri (dal 28′ Colombo), Cambiaghi (dal 46′ Se. Esposito).

Inghilterra (3-4-2-1): Bursik; Harwood-Bellis, Cresswell, Colwill (dal 70′ Thomas); Sessegnon (dal 70′ Gordon), Skipp (dal 70′ Garner), Palmer (dal 70′ Elliott), Spence (dal 70′ Harps); Gallagher (dal 70′ Ramsey), Gomes (dal 70′ Doyle); Brewster (dal 70′ Balogun).

Ammoniti: Gomes (In), Rovella (It).

Espulsi: Rovella (It).

h 17.30 Italia-Inghilterra 0-2 – 3′ e 5′ Brewster (It)

A cura di Alessandro Sacco