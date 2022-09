AMICHEVOLE FEMMINILE – A Genova l’Italia sfiderà il Brasile. Decisa data e orario

Dopo aver centrato il traguardo dei mondiali 2023 in Australia-Nuova Zelanda, l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini vorrà prepararsi al meglio. Lunedì 10 Ottobre allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, fischio d’inizio ore 18,30, le azzurre affronteranno in un test amichevole il Brasile, attualmente al nono posto del ranking. L’ultimo precedente vinsero le sudamericane per 1-0 con il gol di Marta su rigore e si giocò ai Mondiali in Francia di tre anni fa.

La Redazione