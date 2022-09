Albarella a RNC: “Gioventù e gruppo armi vincenti azzurre”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico:

“È il momento giusto del campionato di Serie A per recuperare energia. Il calcio di oggi è molto ingolfato nei calendari, c’è sempre meno tempo di allenarsi ed il Napoli che ha cambiato interpreti ha approfittato della preparazione precampionato non tanto per mettere carburante, quanto per allenarsi da squadra. Progettualità Napoli? Ha sottolineato dei principi che per un gioco di squadra restano fondamentali. Al di là delle qualità tecniche di chi c’era e di chi c’è, bisogna avere la voglia di far parte di un gruppo. Il Napoli, ad oggi, annovera tutti giocatori che hanno desiderio di far parte di questo gruppo. Zielinski, ad esempio, è voluto rimanere a tutti i costi rinunciando a contratti più remunerativi. Inoltre, la società è stata chiara nei suoi obiettivi e li ha resi chiari, quindi tutti hanno saputo le linee guida da seguire dal principio. Mondiali in Qatar? Sento ancora immaginare un Mondiale a temperature estreme, ma nel mese di novembre-dicembre è abbastanza mite, con un tasso d’umidità sostenibile. A livello climatico ci sono le condizioni per giocare e se non bastasse le strutture lì prevedono l’aria condizionata per gli stadi. Assisteremo ad un Mondiale dove gli stessi addetti allo staff delle Nazionali non avranno tempo per prepararlo, gran parte della rosa sarà disponibile soltanto ad una settimana dall’inizio e tutto ciò graverà sull’incisività. Cosa aspettarsi dal Napoli? Ahimè mischio il mio essere tifoso al mio lavoro e mi auguro che il format di quest’anno possa avvantaggiare quello che la storia degli ultimi anni ha detto dell’allenatore del Napoli. Spalletti ha sempre brillato ad inizio stagione ed avendo due campionati in uno, quest’anno, penso che possa essere un punto a favore degli azzurri. Oltretutto, il Napoli è una squadra altamente competitiva e può dire la sua”.