Accardi, ag.: “Credo che Osimhen sia la ciliegina sulla torta per questo Napoli”

Beppe Accardi, agente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione MSL Forza Napoli Sempre.

«I valori dei calciatori azzurri col tempo stanno venendo fuori. Quest’anno vincerà il campionato chi avrà gli uomini che torneranno dal mondiale nelle migliori condizioni. Credo che Osimhen sia la ciliegina sulla torta per questo Napoli ma gli altri non sono da meno. Certo con Osimen in campo tu diventi devastante, ma la squadra oggi ha una condizione psico-fisica con cui riesce a sopperire all’assenza di Osimen. Ovvio che con lui in campo, quando tornerà, il Napoli avrà un’arma in più. Il segreto del Napoli di Spalletti è proprio l’allenatore. Perché lui è riuscito a plagiare una squadra andando indietro alle proprie idee. È riuscito a prendere giocatori funzionali alla squadra e meno funzionali, magari, alle qualità singole. Gli azzurri hanno dimostrato di essere almeno a livello del Milan»