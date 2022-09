Unico in serie A, tra i migliori under 23 di 9 campionati: Kvara

Gli Under 23 dei nove campionati top d’Europa: Kvara esterno sinistro, alle sue spalle la spinta di Davies del Bayern. E davanti la macchina da gol: Haaland.

Delphlyx è la piattaforma di scouting che seleziona ogni settimana i «Wonderkids», cioè i migliori under 23 d’Europa in base a statistiche specifiche di ciascun ruolo. Sono selezionati nei nove più importanti campionati del calcio europeo: Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga, Ligue 1, Eredivisie, Belgian Pro League, Primeira Liga e Süper Lig Turca. Per i primi undici Wonderkids il modulo è un 4-2-3-1 che consente fantasia e concretezza grazie al giovane talento più dominante attualmente nel nostro campionato: Khvicha Kvaratskhelia, il grande colpo di mercato del Napoli, impatto devastante nella nostra serie A e in Europa.