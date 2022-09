Stendardo, ex Napoli: “Kim? Mi aspettavo che facesse bene, ma non così rapidamente”

Guglielmo Stendardo, ex giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni di radio Punto Nuovo, alla trasmisione Punto Nuovo Sport Show. i: “Raspadori è un giovane che ha tanto entusiasmo e tanta umiltà. Poi una cosa è giocare col Sassuolo, un’altra è giocare col Napoli. Il ragazzo però si è calato nel ruolo nel migliore dei modi. Non era facile, i meriti sono tutti suoi, ma anche di un allenatore che lo mette sempre nella condizione ideale di fare il calcio che preferisce. Kim? Mi aspettavo che facesse bene, ma non così rapidamente. Si è adattato subito, è molto intelligente. Non è mai facile per un difensore affrontare il primo anno in Serie A. Al momento non ha fatto rimpiangere Koulibaly, uno dei migliori al mondo. Rrhamani? Lui ormai è una certezza. Ha sofferto nel primo periodo in azzurro, ma poi si è conquistato tutto. Spalletti gli ha dato grande fiducia e importanza. E’ il vero leader della retroguardia, sbaglia pochissimo e non è semplice. Tutti i successi che sta raccogliendo il Napoli partono da una grande fase difensiva. Chi arriverà primo, lo dovrà fare con la miglior difesa”.