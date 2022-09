SERIE B FEMMINILE – Carlotta Nardi nuovo arrivo in porta per l’Arezzo

Il nuovo acquisto Carlotta Nardi, annunciata dalla società ACF nell’odierna mattinata. La portiera classe ’99, cresciuta nel settore giovanile della Fiorentina, ha vestito le maglie di San Miniato in Serie C e Orobica Bergamo, prima di passare nella seconda parte della scorsa stagione all’SCR Altach in Bundesliga austriaca. Nardi ha firmato un contratto annuale e va a rinforzare il pacchetto portieri amaranto, al momento privo di Valgimigli per un problema muscolare al polpaccio.

Fonte: arezzonotizie.it