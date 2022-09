Scozzafava: “Il piano gara di Spalletti non ha aiutato molto Raspadori”

Monica Scozzafava, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il piano gara di Spalletti non ha aiutato molto Raspadori ad esprimersi al meglio a San Siro. E’ stato in difficoltà. Poi anche mentalmente serve sempre un po’ di adattamento nel passare dal Sassuolo al Napoli. I tanti napoletani in Nazionale? E’ una grande soddisfazione. E’ il giusto merito per una squadra che sta facendo bene, a Spalletti va riconosciuto il lavoro che ha fatto nell’esaltare tutti questi ragazzi. Spalletti lo scorso anno è stato ingiustamente criticato, solo perché aveva alzato l’asticella e aveva puntato allo Scudetto. E’ un maestro di campo, i suoi atteggiamenti non sono stati compresi al 100%. Il Napoli si ricandida per lo Scudetto anche quest’anno e Spalletti, stavolta, non asseconda l’onda di entusiasmo. Dobbiamo fidarci di questo allenatore, che sa stare al timone del suo Napoli. Se Spalletti ora fa il pompiere è perché rimasto scottato dallo scorso anno, ma anche perché due mesi fa nessuno di noi avrebbe scommesso un euro su una partenza simile. Spalletti vuole vederci chiaro prima di fare proclami”.