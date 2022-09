Schwoch: “Napoli, tanti cambiamenti in estate, complimenti alla dirigenza e a Spalletti”

Stefan Schwoch, ex azzurro e commentatore Dazn, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: “La rivoluzione in estate del Napoli ha portato a tanti cambiamenti e dobbiamo fare solo i complimenti alla dirigenza per i colpi di mercato e a Spalletti per aver messo insieme in poco tempo i nuovi arrivi. Anche lo scorso anno il Napoli partì forte, speriamo possa reggere sino in fondo. Raspadori o Simeone per Osimhen? Sono entrambi ottimi attaccanti, il primo più di manovra, il secondo dà più profondità. Chi schiererei? Dipende dall’avversario, in generale, in quella posizione, a me piacciono di più gli attaccanti che attaccano lo spazio e che danno un riferimento in avanti, come il Cholito. Il centrocampo del Napoli in questo momento è fortissimo: molto bene Lobotka, che è il faro della squadra, Anguissa sta giocando da fenomeno, Zielinski ha un talento enorme, se trova finalmente continuità può diventare il Lampard del Napoli“.