Santacroce su Zerbin: “Ecco dove può giocare in futuro”

“Zerbin a Milano ha fatto fatica ospite di Ottochannel (canale 16) nella trasmissione “La Domenica Azzurra”:

«L’ingresso a Milano di Zerbin non mi è piaciuto: non giudico il cambio perché dipende da tanti fattori, da quello che si è visto in allenamento ecc… e quindi da cose che sfuggono alla nostra competenza. Però per come è entrato Zerbin in partita non mi ha convinto. Sia chiaro, conosco bene il ragazzo, ne apprezzo le qualità, l’ho seguito in B tutta la scorsa stagione e gli faccio i complimenti perchè si sta ritagliando uno spazio nel Napoli che non avrei mai detto potesse farlo così presto a inizio anno. Ha buone qualità, ha gamba, magari può diventare un esterno a tutta fascia o arretrare. In ogni caso può e deve crescere molto».