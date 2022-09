Salgono a tre gli azzurri in infermeria. Nelle nazionali ora sono quattordici

Diventano quattordici, e non più quindici, i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali. Politano, che aveva risposto con entusiasmo alla chiamata del ct Roberto Mancini, è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Italia a causa del trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato domenica sera contro il Milan. Inizialmente Politano si era unito al gruppo, ma dopo esser stato valutato dallo staff medico della Nazionale si è deciso per il ritorno a casa. Sarà affidato, ora, allo staff medico azzurro. Andrà così ad unirsi all’elenco di infortunati che prevede, ancora per poco, anche Demme e Osimhen. Per entrambi c’è speranza di rivederli quanto prima in gruppo, Spalletti si augura che la punta possa recuperare anche prima di metà ottobre, ma si procederà con cautela. Domani, intanto, la squadra riprenderà gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Rosa ridotta per l’allenatore del Napoli che comincerà a preparare la sfida al Torino in programma il 1 ottobre al Maradona.

Fonte Cds